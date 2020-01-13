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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir anne daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

13.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:12
annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 133'üncü gününe girdi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan kızı Pelda için oturma eylemine katılan Gevriye Ayhan yaptığı açıklamada, 5 yıl önce sabah evden çıkan kızından bir daha alamadığını söyledi.
Daha sonra kızını bulmak için HDP İl Başkanlığı binasına geldiğini dile getiren Ayhan, "Dediler ki 'Dağa buradan gönderiliyorlar. Ben de buraya (HDP il Binası) geldim, sordum. Bir kız çekmeceyi açtı, not çıkardı ve bana 'Kızın dağa gitmiş.' dedi." ifadelerini kullandı. Ayhan, 3 ay sonra kızının kendisini telefonla arayıp, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Aynularab kentinde olduğunu söylediğini anlattı.
"Her gece telefon yastığımın altında belki kızım arar diye"
Oturma eylemine katılan annelerin evlatlarına kavuşmasının kendisini umutlandırdığına değinen Ayhan, şunları kaydetti:
"Önceden inanmıyordum. Komşumuzun çocuğu gelince inandım, ben de oturmaya geldim. Çocuklarıma 'Ben de gidip oturacağım.' dedi. Her gece telefon yastığımın altında belki kızım arar diye. Ondan hep haber bekledim. Kaçıp gelenleri duyduğum zaman hemen yanlarına gidip kızımı soruyorum. Ben kızımın gelmesini istiyorum."
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir anne daha katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel

Kaynak: AA


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