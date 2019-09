Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

Milliyetçi Hareket Partisi Adapazarı ilçe teşkilatı, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek verdi.Partiden yapılan açıklamada, devletin, otuz yılı aşkın süredir ülkenin ve milletin bütünlüğünü hedef alarak döktüğü kandan beslenen PKK terör örgütü ile mücadele ettiği belirtildi.Bu örgütün dağda eli silahlı birtakım teröristler ve onların eli kanlı elebaşlarından ibaret olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Türk devletinin var olduğu günden bugüne kadar, devletimize kin besleyen her türlü dış güç bu örgütün destekçisidir. Spor, sanat ve akademik camiaların içerisine gizlenmiş birtakım kişilerin bu örgüte moral motivasyon ve örtülü propaganda hususunda destek verdiği bilinmektedir. Örgütün güdümünde olan, yıllardır farklı isimler altında boy gösteren ve son olarak HDP ismiyle yola devam eden siyasi parti bu örgütün sözcülüğünü yapmakta ve lojistik desteğini sağlamaktadır. Vatan toprakları üzerinde doğmuş, herkes gibi eşit hak ve hürriyetlere sahip evlatlarımızı kendi bünyesine katabilmek için her türlü şantaj, tehdit ve yalan üzerine kurulu vaatler ile hareket eden örgüt, dağ kadrolarının temelini paravan olarak kullandığı bu siyasi parti üzerinden şekillendirmektedir.Dağa çıkan bir teröristin ortalama hayatta kalabilme süresi beş yıl olarak tespit edilmiş olup, güya doğu ve güneydoğuda bulunan vatandaşlarımızın hakkı için mücadele ettiğini ifade eden örgüt, otuz yıldır yaklaşık altı neslin evlatlarını ihanet ateşinin ortasına atmıştır. İşte tam bu noktada, kendi evladının yok olup gitmesini istemeyen Hacire anamız, 22 Ağustos tarihinde Diyarbakır HDP il binası önünde oğlunu elinden alıp dağa sürükleyenlere karşı korkusuzca dikilmiştir. Bundan kısa bir süre sonra Aysel Bozkurt isimli eli öpülesi bacımız, 'Başlarım sizin Kürdistan davanıza' diyerek örgüte taşeronluk yapanların betini benzini attırmıştır. Hacire anamızın bu duruşu ile Aysel bacımızın haykırışı, kısa sürede birçok ailemizi uyandırarak bu işi kaynağından kurutabilmek adına tarihi bir dönüm noktasına gelinmiştir."Kendisine başkaldırıp dağa çıkanlara ve elebaşlarına hiçbir hayat hakkı tanımayan devletin, Diyarbakırlı anaların haklı davasına tüm kişi ve kurumları ile her türlü desteğini verdiği vurgulanan açıklamada, devletin Türk milleti evlatlarını kurtarmak isteyen ailelerin ilk günden itibaren yanında olduğu, sanat ve spor camiasından birçok sanatçının da aileleri yalnız bırakmadığı hatırlatıldı.Yüreği acılı eli nasırlı anaların dik duruşları sayesinde, bu kapının ardındaki bölücü zihniyetler zincirlere vurulup terörün kaynağının kurutulacağı aktarılan açıklamada, "Terörün dağda bayırda kalmış dalı budağı ise güvenlik güçlerimizin elleriyle toplanıp bir anızda ateşe verilecektir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi Adapazarı ilçe teşkilatı olarak, Diyarbakırlı analarımızın bu milli duruşunun arkasındayız. İnşallah tez vakitte acıları diner, millet olarak bin yıllık kardeşliğimiz bu vesile ile daha da perçinlenir." ifadelerine yer verildi.