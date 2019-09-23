Haberler » Güncel » Haber

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

Muş Kardeşlik Platformu üyeleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

23.09.2019 16:46
Muş Kardeşlik Platformu üyeleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.
Diyarbakır'a gelen, Muş Kardeşlik Platformu bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerle buluştu.
Platform başkanı Nurettin Seçkin, yaptığı açıklamada, annelerle görüşüp, dertlerini dinlediklerini belirterek, annelerin bu konuda ne kadar samimi ve kararlı olduklarını gördüklerini söyledi.
Annelerin kararlılıkla sürdürdüğü eyleme destek olmaya devam edeceklerini anlatan Seçkin, "Hani o 'insan hakları' diyenler, Avrupa Parlamentosunda bağıranlar, bunlar insan değil mi? İnsan haklarına tabi değiller mi? Bu annelerin haklarını aramaları gerekmez mi?" diye konuştu.
Seçkin, doğusu ve batısıyla halkın artık uyandığını vurgulayarak, "Artık yeter diyoruz. Bu işi annelerin feryadı bitirecek." dedi.
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

Diyarbakır, Muş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:57 160 saatlik bateri çalma denemesi sürüyor
16:56 Suriye sınırında hareketlilik
16:56 Havza'da öğrenci servisleri denetlendi
16:56 İstanbul-vali yerlikaya silivri'de köy pazarı ziyaretinde bulundu
16:56 Sınırda ikinci kara devriyesi hazırlığı
16:56 Dha dış–bebeğini 'darp ederek' yürümeyi öğretmeye çalıştı
16:55 Yelkencilerden oluşan 135 kişilik turist kafilesi Tarsus'u gezdi