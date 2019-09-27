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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor.

27.09.2019 17:46Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor.
Bitlis'ten gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri de anneleri ziyaret ederek destek mesajı verdi.
Eğitime Destek Platformu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Kadir Köstekçi, sivil inisiyatifin önemli bir adım teşkil ettiğini, bu konuda ciddi bir başarının söz konusu olduğunu söyledi.
Kadınların bu cesaretinin, gösterdikleri gayretin herkeste umut uyandırdığını dile getiren Köstekçi, "Terör bitecekse anaların eliyle bitecek. Biz buna canıgönülden inanıyoruz. Annelerin yanındayız. Bu cesaretin artarak devam etmesini tüm Türkiye'ye yayılmasını ve bölgenin üzerinde bir kara bulut olan terörün analar vasıtasıyla bitmesini istiyoruz. Biz bu gayeyle buradayız. Annelere desteğimiz sürecek. Rabb'im yardımcıları olsun, gayretlerini artırsın." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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