Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri (2)

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül 'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri ve katılımlar sürüyor.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.Şanlıurfa ve Sakarya'dan gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, oturma eylemi yapan anneleri ziyaret ederek, desteklerini iletti.Cihannüma Derneği Şanlıurfa İl Başkanı Eyyüp Azlal, Şanlıurfa'da faaliyet yürüten 50 sivil toplum kuruluşu adına toplam 21 kişiyle annelere destek için ziyarete geldiklerini bildirerek, annelerin çocuklarına kazasız belasız kavuşması temennisinde bulundu.Azlal, "Buradaki annelerin huzursuzluğu hepimizin huzursuzluğudur. Medyada hepimiz, bütün anneleri görüyor ve ağlıyoruz. Temennimiz annelerin bir an önce çocuklarına kavuşması." dedi.Eyüp Azlal, annelerin yanında ve onlara her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti.Sakarya Eğitim Faaliyetleri Derneği (Sefa Der) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kemal Barçın da annelere destek olmak için geldiklerini anlatarak, "Günlerdir burada gösterdiğiniz onurlu mücadelenin destekçisi olarak, binlerce kilometre uzaktan sizlerin yanına, gönlünüzdeki aile şefkatine tüm samimiyetimizle geldik. Çünkü derdiniz, derdimizdir." ifadelerini kullandı.Annelerin evlatları için ortaya koyduğu samimi mücadelenin başta Sakarya olmak üzere Türkiye'nin her köşesinde destek bulduğunu dile getiren Barçın, şöyle devam etti:"Anne olmanın sorumluluğunu bizlere bir ibadet aşkıyla gösterdiniz, göstermeye devam ediyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Zulme sessiz kalmayarak bir annenin güçlü iradesini ortaya koyup evlat nöbetindesiniz. Sabredin, vazgeçmeyin, yılmayın. Anneler emin olun hiçbir zaman yalnız olmadınız, yalnız da olmayacaksınız. Onurlu duruşunuzu, evlatlarınıza kavuşmayla taçlandıracağınız mücadelenize olan inancımız tamdır.""Umutsuz olmayın 80 milyon sizinle"Barçın, "Gençler, geleceğimizin teminatı olan sizlerin yeri, annelerinizin sımsıcak kollarıdır. Çığlık dolu hatta dua dolu bu davete icabet etmelisiniz. Eğitimciler olarak sizleri dağlarda pikniğe, okullarda eğitime davet ediyoruz. Hacire anne ile başlayan bu kutlu mücadele, layık olduğu en güzel şekilde tamamlanmalıdır. Başta burada bulunan annelerimizin ve terörizme karşı onurlu duruş sergileyen bütün annelerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Biriz, beraberiz, diriyiz. Umutsuz olmayın, 80 milyon sizinle." diye konuştu.Bir anne daha oturma eylemine katıldı4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep'ten Diyarbakır'a gelen anne Cennet Kabaklı da HDP il binası önünde evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemine katıldı.2015 yılında 20 yaşındayken terör örgütü PKK'nın kaçırdığı oğlu Adil Kabaklı için oturma eylemine katılan anne Kabaklı, oğlundan haber alamadığını, ona kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini söyledi.Çocukları kaçırılan bütün annelerin çocuklarına kavuşması için oturma eylemine katıldığını ifade eden Kabaklı, şöyle konuştu:"Oğlumun gelmesini istiyorum. Artık bıraksınlar. Artık dayanamıyoruz. Bütün annelerin yavrularını bırakmalarını istiyoruz. Oğlum ve herkesin evlatları gelinceye kadar buradayız. Haberlerde seyrettim anneleri. Yeter artık ben de gideyim dedim. Oğlum 2 yaşındayken babası vefat etti. Zorluklar ve çilelerle büyütttüm. HDP'liler isterse oğlumu getirtir. Oğlumu evlendirme hayalim vardı. Şimdi evlenmişti. Bir yuvası ve torunlarım olmuştu."