Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine Şanlıurfa 'dan gelen bir anne daha katıldı.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.Şanlıurfa'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Aziz için Diyarbakır'a gelen anne Sıddıka Tatlı da, HDP il binası önünde evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemine dahil oldu. Anne Tatlı, yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geldiğini, oğlunun 22 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kandırılarak, dağa kaçırıldığını söyledi.Mardin Artuklu Üniversitesinde son sınıf öğrenci olan oğlundan 2015 yılından bu yana haber alamadığını aktaran anne Tatlı, şöyle konuştu:"Oğlum Mardin Artuklu Üniversitesinde son sınıf öğrencisiyken, onu kandırıp götürdüler. 22 yaşındaydı, şimdi ise 27 yaşına girdi. 5 yıldır ne sağ ne de ölü olduğunu biliyorum, haber alamadım. Gittiği günün akşamı saat 21.00'de yurt müdürü aradı, oğlumun olmadığını söyledi. Arabamız yoktu komşumuzun arabasıyla hemen Mardin'e gittik. Valizini ve 'Anne hakkını bana helal et, ben gidiyorum.' diye not bırakmış."-"Kobani'ye gittik, bulamadık"Oğlunun bir an önce eve gelmesini isteyen anne Tatlı, "Ölü mü diri mi? bilmiyoruz, 5 yıldır yastayız. Sağ ise bize bir telefon açsın. Kayıp olduğu gibi ilan da verdik. Çok aradık Kobani'ye gittik, bulamadık. Hastayım, yeni ameliyat oldum ayakta duramıyorum, belki beni görüyor. Oğlum beni görüyorsan bana bir telefon aç. Yeter artık, ciğerimiz bitti'." dedi.