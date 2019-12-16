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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemine bir baba daha katıldı.

16.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:26
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerinin, 3 Eylül'de partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemine bir baba daha katıldı.
İzmir'den 8 yıl önce dağa kaçırılan kızı Gamze için Diyarbakır'a gelen baba Mehmet , evladına kavuşma ümidiyle HDP il binası önündeki oturma eylemine dahil oldu.
Laçin, yaptığı açıklamada, kızının lise son sınıfta okurken HDP'liler tarafından 2011 yılında dağa kaçırıldığını belirterek, kızını almadan oturma eyleminden ayrılmayacağını söyledi.
Eylem yapan aileler gibi evladından ayrı kaldığını ve üzüntü duyduğunu ifade eden Laçin, "Evladımı istiyorum. Çocuğumun kim tarafından götürüldüğünü biliyorum. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim. Ölü ise ölüsünü istiyorum. Evladımın eline silah verdin, bomba verdin, 'ya öleceksin ya da öldüreceksin' dedin ve sen öldürdün kızımı. Kızım ve kızım gibi gençleri kalkan olarak kullanıyorlar." dedi.
PKK ve HDP'ye tepkisini dile getiren Laçin, evladına hasret kaldığını aktardı.
Laçin, şöyle konuştu:
"HDP elini vicdanına koysun. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde herkesin vatandaşlık hakları var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağına saygı duymalarını istiyorum. HDP ve PKK'ya diyorum ki eğer sizde zerre kadar vicdan, acıma duygusu, anne, baba yüreği varsa evladımı bana teslim edin. Artık dayanamıyorum, uykularım kaçıyor, unutamıyorum. Evladımın hayalleri vardı. Gençliği gitti. Evladım yuvasına dönsün. Kızımın okuması da elinden gitti. Eline silah verilip dağa çıkarılması aklımın ucundan geçmiyordu. Bu kapıda kızımın kaçırılmasından sorumlu oldukları için bekliyorum. Kızımdan bir almadan buradan ayrılmayacağım."
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

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Kaynak: AA


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