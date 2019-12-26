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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

26.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:54 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor
annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 'de partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.
'in Güroymak ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Okan için Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine dahil olan anne Vecihe Gökkuş, Kürtçe yaptığı konuşmada, çocuğunun, 12 yaşında, simit satarken dağa götürüldüğünü söyledi.
Tüm girişimlerine rağmen oğlunu terör örgütünün elinden alamadıklarını ifade eden Gökkuş, evladını almadan gitmeyeceklerini belirtti.
Gökkuş, "Oğlumu almak için buraya geldik. Oğlum devletten çekinme. Devlet senin annenden ve babandan daha iyidir. Biz seni istiyoruz. Beni görüyorsan dön. Bu dava Kürtlerin davası değil. Sana kurban olayım Okan, geri dön. Devlet bizden daha çok senin gelmeni istiyor." dedi.
Baba Ekrem Gökkuş da 5 yıldır oğlundan alamadıklarını söyledi.
Oturma eylemini televizyondan gördüklerini, çocuklarına kavuşan anneleri görünce çok mutlu olduklarını dile getiren Gökkuş, "Ailelerin çocuklarını almalarının sevinciyle biz de buraya geldik. Sanki bizim çocuğumuz gelmiş gibi sevindik ve o umutla geldik." diye konuştu.

Diyarbakır, Bitlis, Eylül, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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