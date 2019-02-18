Diyarbakır Artık Medeniyet, Refah ve Huzurla Anılıyor"

Diyarbakır
'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
(TÜRSAB) tarafından "Akademi Eğitimleri" konferansı yapıldı.
TÜRSAB tarafından "Akademi Eğitimleri" kapsamında kentte bir otelde düzenlenen konferansta 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula
, "Şuur, Özgüven ve Hedef" konularında değerlendirmede bulunup tecrübelerini paylaştı.
Diyarbakır'a yönelik gözlemlerini dile getiren Sula, "2014 yılında Diyarbakır'a bir sergi için gelmiştim. O zaman Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordum. Aradan geçen 5 yılda çok büyük değişim olmuş. O zamanlar daha çok terörle anılıyordu. Bugün daha çok medeniyet, refah, huzur olduğunu ve artık işi turizmcilere bırakmanın vaktinin geldiğini memnuniyetle gördüm" diye konuştu.
Konferans sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Sula, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını söyledi. Anlatımları karşısında geri bildirimlerin çok iyi olduğunu anlatan Sula, "İnşallah birlikte ve güçlü olursak meydan kötülere kalmayacaktır. Bugün bu tablonun küçük bir örneğini gördük. Çok farklı, çok müthiş bir Diyarbakır gördüm. Ben de artık Diyarbakırlı olmak istiyorum" dedi.
TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hacı İbrahim Canatan, TÜRSAB Akademi adlı bir çalışma başlattıklarını ve bu kapsamda 4'üncü etkinliklerini de Diyarbakır'da yaptıklarını ifade etti.
Diyarbakır'a 1994 yılından beri sık sık gelen bir turizmci olduğunu belirten Canatan, şöyle konuştu:
"Buradaki gelişmeyi gözlerimle görebiliyorum. Hem yurtdışından gelen hem yurtiçinden gelen tur oparatörleri artık Güneydoğu Anadolu
'daki tüm şehirlerimizi programlarına almakta. İnsanların gelip buradaki kültürü yaşamalarını, görmelerini istiyoruz. Burası anlatmakla yaşanmaz, buraya gelinmesi lazım."
Konferansın ardından Canatan tarafından Sula'ya teşekkür plaketi verildi.
Ahmet Sula,Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği,Diyarbakır
Kaynak: AA