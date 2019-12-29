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Diyarbakır aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu

Diyarbakır'da aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıdan yedikten sonra rahatsızlanan 60 kişi hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınanlar arasında bulunan bir çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

29.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:32

'da aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıdan yedikten sonra rahatsızlanan 60 kişi hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınanlardan 1 çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

1 ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Farklı semtlerde oturan 60 kişi, sabaha karşı, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Rahatsızlanan kişilere acil servislerde serum ve oksijen tedavisi uygulandı. 4'ü taburcu edilirken, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi süren 1 çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla araştırma yapan polis, rahatsızlanan kişilerin dün aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıları tükettiklerini belirledi. İş yerindeki tatlılardan numune alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Diyarbakır aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu

Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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