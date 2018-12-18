Diyarbakır Bağlar Belediyespor Yenilgiyle Tamamladı

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan Bağlar
Belediyespor'a nazar değdi. Son haftalarda elde ettiği başarılı sonuçlarla adından söz ettiren kırmızı siyahlı ekip, Batman Belediyespor
'u konuk edecek. 20 puanla ligin altıncı sırasında yer alan 1955 Bağlar Belediyespor'a sahasında mağlup oldu. Güçlü rakibine 1-0'lık sonuçla teslim olan Bağlar Belediyespor, ligin ilk yarısına yenilgiyle veda etti.
Bağlar Belediyespor, oynadığı 13 maçta, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 20 puan topladı. Kırmızı siyahlı ekip, 20 puanla ligin 6'ncı sırasında yer alıyor. Diyarbakır
'ın BAL'deki bir diğer temsilcisi Yolspor ise ilk yarının son maçında 1 puan aldı. 1960 Silopispor'la deplasmarda karşılaşan turuncu syahlı ekip, büyük çekişmeye shne olan maçta 1-1 berabere kalarak, ligin ilk yarısını puanla tamamladı. Oynadığı 13 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan turuncu siyahlı ekip, 13 puanla 9'ncu sırada bulunuyor. Ağrı
lider tamamladı
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta ilk yarı Ağrı 1970 Spor lider tamamladı. 32 puanla ligin zirvesinde yer alan Ağrı temsilcisi, ilk yarının son maçında deplasmanda Muş
Menderesspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup etti. 29 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Mardin Büyükşehir Belediyespor
ise, ilk yarının son maçında 12 Bingölspor'u 3-0'lık farklı sonuçla mağlup etti. Ligin 28 puanla üçüncü sırasında yer alan Siirt
İl Özel İdarespor ise Erciş
Gençlik Belediyespor'u ilk yarının son maçında 5-0'lık farklı sonuçla dize getirdi. - DİYARBAKIR
Batman Belediyespor,Ağrı,Diyarbakır,Bağlar
Kaynak: İHA