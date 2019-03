Diyarbakır Bakan Soylu: 15 Bin Adam Vardı Dağlarda, Şu An 700 Kişi Kaldı

Kaynak: DHA

Bakan Soylu: 15 bin adam vardı dağlarda, şu an 700 kişi kaldı (3)'ÇUKUR OLAYLARINDA YAKILAN 25 BİN KONUTU YAPTIK' Diyarbakır 'da merkez Yenişehir ilçesinde belediye tarafından yapılan Hamidiye Külliyesi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Süleyman Soylu , terör örgütü PKK 'lıların, Doğu ve Güneydoğu'daki hendek ve barikat olaylarında yaktıkları 25 bin konutu yeniden inşa ettiklerini söyledi. Bakan Soylu, 'Terör örgütü PKK'ya yüz vermeyin' çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:"Birileri çıkıyor, 'Bize oy verin' diyor. Biz kimiz? Müslümanlıkta böyle bir tarif var mı? Biz hep beraberiz. Bu ülkenin bayrağı için bu ülkenin bağımsızlığı özgürlüğü için Çanakkale 'de, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da kimse diline, ırkına, ne olduğuna bakmadan bu ülkede birlik ve beraberlik içerisinde olduk. Bize nifak sokmaya çalışıyorlar, ayırmaya çalışıyorlar. Bizi birbirimizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Biz ne demektir? Biz Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Alevi, Suniyiz. Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu cahillilere, be terör örgütünün kanmışlarına ne çocuklarımızı ne de geleceğimizi teslim ederiz. Çok çalışıyoruz, çok gayret ediyoruz. Artık bu milletin çektiği yeter. Terör örgütünün geri bırakmaya ittiği bu kardeşlerimize, bu güzel şehirlerimizde bunların sona ermiştir. Ne olursuz bunlara yüz vermeyin. Bunlar burada yüz bulamasınlar. Sebebi şudur, 13- 14 yaşındaki çocukları dağa götürüp, kız çocuklarımızı kendi masasında meze yapan ahlaksızların inancı, değerleri, kutsalları yoktur. Diyarbakırlı gençlere sözümüzdür, vallahi kimseyi size musallat etmeyeceğiz. Artık çocuklarımıza, gençlerimize pürüzsüz bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Çocuklarımıza hep beraber sahip çıkalım. Onlar bizim ümidimizdir."'KILIÇDAROĞLU'NUN KALESİNE 90'A ÇAKIVERSİN TOPU GÖRELİM'Konuşmasında kayyumdan önceki belediye yönetimlerini eleştiren Bakan Soylu, şöyle devam etti:"Yıllardan beri Diyarbakır'ı idare ediyorlar. Şu iki yılda Diyarbakır'ın çehresi değişti mi, huzur geldi mi? Demek ki bunlar, ideoloji, kör bir anlayış üzerinde, paraları Kandil 'e götürüyorlardı. Halkımızın istifade edeceği bir çok hizmet yaptık. Peki onlar ne yaptı^? Tam 507 kez Yüksekova havalimanına saldırı yaptılar. Diyarbakırlılar, bu ahlaksız oyuna son verelim. Bunu beraber gerçekleştirelim. Doğu ve Güneydoğu'da çukur olaylarında yaktıkları 25 bin konutu yaptık. Güçlü bir anlayışı hep birlikte ortaya koymaya çalıştık. Biz kimseye bağlı değiliz. Onların ipi Amerika 'nın, Avrupa 'nın elinde. Onların ipi Türkiye'yi şu an da çökertme planları yapanların ellerinde. Bizim elimiz sizin elinizde. Biz bu PKK terör örgütün ezer geçeriz, bundan bir endişeniz olmasın. Biz onlara ne yapacağımızı iyi biliriz. Ama sizden isteğimiz bunlara yüz verilmemesini etrafınızdaki herkese söyleyin."Bakan Soylu konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'na da eleştirilerde bulunarak, "Siz, Tayyip Erdoğan 'ın ayağına topu verin de Kılıçdaroğlu'nun kalesine 90'a çakıversin topu görelim" diye konuştu.