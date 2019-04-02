Diyarbakır Bal Kabağından Esrar Çıktı

Kaynak: DHA

Diyarbakır'da jandarma ekibi, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu minibüste bal kabağı içerisine 17 paket halinde gizlenmiş 3 kilo esrar ele geçirdi. Sur ilçesindeki Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde jandarma ekipleri, 1 Nisan günü yol kontrol ve arama noktası oluşturdu. Kontroller sırasında plakası açıklanmayan bir minibüs şüphe üzerine durdurdu. Minibüste yapılan aramada bal kabağı içerisine 17 paket halinde gizlenmiş, satışa hazır 3 kilo 110 gram toz, 40 gram kubar olmak üzere toplam 3 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.