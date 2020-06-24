DİYARBAKIR Battaniyeler arasındaki 51 kilo esrar 'Engel'e takıldı

Battaniyeler arasındaki 51 kilo esrar 'Engel'e takıldıDİYARBAKIR'da, Lice ilçesinden Uşak'a halı ve battaniye paketleri içerisinde uyuşturucu madde götürüleceği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı'nca narkotik köpeği 'Engel' ile yapılan aramalarda, 51 kilo esrar ele geçirildi.

24.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:10
Battaniyeler arasındaki 51 kilo esrar 'Engel'e takıldı
DİYARBAKIR'da, Lice ilçesinden Uşak'a halı ve battaniye paketleri içerisinde uyuşturucu madde götürüleceği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı'nca narkotik köpeği 'Engel' ile yapılan aramalarda, 51 kilo esrar ele geçirildi. Araçta bulunan ve cezaevinden izinli çıktıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, Van'dan Diyarbakır'a, yolcu otobüsüne kargo olarak verilen demir profillerin içerisinde çıkan uyuşturucuyu almaya gelen 1 kişi de gözaltına alındı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'da, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda, Uşak'tan Diyarbakır'a gelen 2 kişinin, Lice ilçesinden esrar satın alarak kullandıkları araç içerisine yükledikleri halı ve battaniye paketleri içerisinde uyuşturucu maddeyi Uşak'a sevk edecekleri, ayrıca Van'dan Diyarbakır'a gelen yolcu otobüsüne kargo olarak verilen demir profiller içerisinde metamfetamin olduğu ve bu uyuşturucu maddenin kentte satışa çıkarılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
NARKOTİK KÖPEĞİ 'ENGEL' TESPİT ETTİ
Lice ilçesi Duru Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında durdurulan araçta narkotik köpeği 'Engel'in tepki vermesi üzerine yapılan aramada, aracın arka kısmına istiflenen battaniyeler arasına gizlenmiş, 3 çuval içerisinde ve 15 ayrı paket halinde 51 kilo esrar ele geçirildi. Araçta bulunan ve cezaevinden izinli olarak çıktıkları tespit edilen M.G. ve C.S., gözaltına alındı. Ayrıca, Van'dan gelip Diyarbakır otogarına giriş yapan tüm yolcu otobüsleri takip edilerek, tespit edilen otobüsün yolcu bagaj bölümünde bulunan metamfetamin dolu demir profilleri teslim almaya gelen A.S. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Otobüsle uyuşturucu maddeyi Van'dan gönderen kişinin yakalanmasına çalışılıyor. DİYARBAKIR Battaniyeler arasındaki 51 kilo esrar ’Engel’e takıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Uşak, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Ankara’da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür’den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Son dakika: 1 Temmuz’da başlayacak olan düğünler açık havada yapılacak ve kısa tutulacak Haber
Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünler açık havada yapılacak ve kısa tutulacak
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu Haber
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada! Haber
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Haberler››Güncel››DİYARBAKIR Battaniyeler arasındaki 51 kilo esrar 'Engel'e takıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:04: FLAŞ - Haber 14:03: Vali Şıldak Şehitliği ziyaret etti - Haber 14:03: İÜC Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin yeni binasının temeli atıldı - Haber 14:03: Hadim Yerköprü Şelalesi'ne ulaşımı sağlayan yolda genişletme çalışmaları - Haber 14:02: Yıldırım'dan komşuya yardım eli - Haber 13:52: Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünler açık havada yapılacak ve kısa tutulacak - Haber 13:21: Son Dakika: Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 16 Eylül'e ertelendi - Haber 13:02: Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız - Haberler 11:08: Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü - Haberler