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Diyarbakır binanın 2'nci katından düşen işçi ağır yaralandı

Binanın 2'nci katından düşen işçi ağır yaralandıDiyarbakır'da dış cephe boyasını yaptığı binanın 2'nci katındaki iskeleden düşen Ramazan Çetinkaya (38), ağır yaralandı.

04.11.2019 13:54
Binanın 2'nci katından düşen işçi ağır yaralandı
Diyarbakır'da dış cephe boyasını yaptığı binanın 2'nci katındaki iskeleden düşen Ramazan Çetinkaya (38), ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Kooperatifler mahallesinde meydana geldi. 7 katlı binanın 2'nci kat dış cephe boyasını yapan Ramazan Çetinkaya, iskelede dengesini kaybedip zemine düştü. Ağır yaralanan Çetinkaya, arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Diyarbakır binanın 2'nci katından düşen işçi ağır yaralandı

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Kaynak: DHA


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