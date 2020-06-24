DİYARBAKIR BİSİKLET SPORCULARI 3 AY SONRA YENİDEN PEDAL ÇEVİRİYOR

DİYARBAKIR'da, aralarında uluslararası yarışmalara katılan profesyonel sporcuların olduğu bisikletçiler, koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yaklaşık 3 ay sonra yeniden pedal çevirmeye başladı.

24.06.2020 09:09 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:28
DİYARBAKIR'da, aralarında uluslararası yarışmalara katılan profesyonel sporcuların olduğu bisikletçiler, koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yaklaşık 3 ay sonra yeniden pedal çevirmeye başladı.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşamı zorlaştıran koronavirüs salgını bisiklet sporcularını da olumsuz etkiledi. Diyarbakır'da sosyal farkındalık oluşturarak, doğa ve bisiklet sporu adına çeşitli faaliyetlerde bulunan bisiklet sporcuları da 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin ardından hazırlıklarını tamamlayarak yaklaşık 3 ayın ardından çalışmalarına başladı. Kayapınar ilçesinde bulunan ve aralarında uluslararası yarışmalara katılanların da olduğu bisiklet sporcuları, antrenör eşliğinde sosyal mesafeye uygun olarak 3 ay sonra yeniden pedal çevirmeye başladı.
GÜNDE 3 SAAT ANTRENMAN
Günde yaklaşık 3 saat antrenman yaptıklarını belirten antrenör ve Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alioğlu, "Bu dünyanın başına bela olan bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgın 90 gündür faaliyetlerimizin kesintiye uğramasına neden oldu. Şimdi, uluslararası yarışlara katılan ve derecesi olan çocuklarımızla yeniden antrenmanlara başladık. Bunda bizim biraz daha farklılığımız oldu. Bu virüs yüzünden çocuklarımızla kulübümüzün bahçesinde çalışmalar yaparak ilk defa bisikletle tanışan çocukların da buna özenmesini sağladık. Bu durum gün geçtikçe de artıyor. Şu an 20'nin üzerinde aktif sporcumuz var. 8 yaşındaki çocuklarımız da var aramızda ancak bisiklet sporuna almamız için 11 yaşında olmaları lazım. Yoksa lisans çıkaramıyoruz ve müsabakaya dahil edemiyoruz. Bundan dolayı sadece eğitim veriyoruz" dedi.
'HEDEFİM TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLMAK'
Profesyonel sporcu olan Meryem Demiral (15) ise salgından beri spor yapamadığını sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle de çalışmalarını evde yaptığını dile getirerek, "Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Yarışlara hazırlanıyorum ve hedefim Türkiye birincisi olmak" diye konuştu.
Arkadaşları sayesinde kulübe katıldığını ifade eden Elvan Tanrıkulu da (10), "Bu sporu çok sevdim. İleride özel sporcu olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
İbrahim Alioğlu (10) da yarışmalara hazırlandığını ve hedefinin uluslararası yarışmalarda derece elde etmek olduğunu söyledi. DİYARBAKIR BİSİKLET SPORCULARI 3 AY SONRA YENİDEN PEDAL ÇEVİRİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Haber

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