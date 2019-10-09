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Diyarbakır botaş boru hattından akaryakıt hırsızlığına 14 gözaltı

BOTAŞ boru hattından akaryakıt hırsızlığına 14 gözaltıDiyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla, BOTAŞ petrol boru hattından ham petrol çalıp, sattıkları tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.

09.10.2019 13:43
BOTAŞ boru hattından akaryakıt hırsızlığına 14 gözaltı
Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla, BOTAŞ petrol boru hattından ham petrol çalıp, sattıkları tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, BOTAŞ petrol boru hattından çaldıkları ham petrolü piyasaya sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de 86 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada Kalaşnikof piyade tüfeği, uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 398 mermi, 60 litre ham petrol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Diyarbakır botaş boru hattından akaryakıt hırsızlığına 14 gözaltı

Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

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