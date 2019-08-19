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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olan Hasan Basri Güzeloğlu açıklamalarda bulundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olan Hasan Basri Güzeloğlu açıklamalarda bulundu -" Adnan Selçuk Mızraklı, Anayasamızın 127. Maddesi ve belediye yasamızın 47.

19.08.2019 13:13
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olan Hasan Basri Güzeloğlu açıklamalarda bulundu
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olan Hasan Basri Güzeloğlu açıklamalarda bulundu
-" Adnan Selçuk Mızraklı, Anayasamızın 127. Maddesi ve belediye yasamızın 47. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılmıştır"
-"Adnan Selçuk Mızraklı hakkında İçişleri Bakanlığının ayrıntılı açıklamasında; "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek"
-" Diyarbakırımızda bütün vatandaşlarımıza hizmet noktasında en düzey sorumluluk ve hizmet anlayışına sahibiz."
-" Belediye çalışanlarına ilişkin; "Terör örgütüne iltisaklı ilintili ve bu bağlamda değerlendirilenler istisnadır, gereği hem hukuki hemde idari anlamda yapılacaktır"
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olan Hasan Basri Güzeloğlu açıklamalarda bulundu

Adnan Selçuk Mızraklı, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

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