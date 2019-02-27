Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla Gençlerle Bir Araya Geldi

Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Millet Kıraathanesinde gençleri ziyaret etti.
Atilla, ziyarette, Büyükşehir Belediyesinin her alanda önemli çalışmaları olduğunu, kıraathaneye kitap okumaya, ders çalışmaya gelenlere ücretsiz ikramlarda bulunduklarını söyledi.
Millet Kıraathanesi sayesinde vatandaşların kültürel ve eğitsel faaliyetleri daha rahat bir ortamda sürdürebildiğini kaydeden Atilla, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatları doğrultusunda millet kıraathanelerinin sayısını artırıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.
Öğrenciler ise, çalışmaları dolayısıyla Atilla'ya teşekkür ederek, "Millet Kıraathanesi konforlu bir mekan, burada rahatlıkla kitap okuyoruz, ders çalışabiliyoruz." dedi.
Atilla daha sonra Türkiye Kamu-Sen
'e bağlı Türk Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Bürhan ve yönetim kurulu üyelerine ziyarette bulundu.
Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA