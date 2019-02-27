Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla Açıklaması

Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Devletimizin kaynaklarını hemşehrilerimiz için kullanıyoruz." dedi.
Atilla, Yenişehir
ilçesinde vatandaşları ziyaret etti.
Ofis semtinde bulunan bir kafede vatandaşlarla bir araya gelen Atilla, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.
Teröre destek vermedikçe her görüşe saygılı olduklarını belirten Atilla, "Kimseyi görüşüne göre değerlendirmiyoruz. Herkese kucak açıyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden herkese eşit hizmet ediyoruz. Devletimizin kaynaklarını hemşehrilerimiz için kullanıyoruz. Diyarbakır'ın refah düzeyini arttıracak projelerimiz devam ediyor. En büyük amacımız hemşehrilerimizin hayır duasını almaktır." diye konuştu.
Yenişehir, Diyarbakır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA