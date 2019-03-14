Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla Açıklaması

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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Hizmetimizin ulaşmadığı tek bir mahalle tek bir sokak tek bir ev kalmayacak." dedi.Atilla, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile otomotiv firmaları çalışanları ve yöneticileriyle bir araya geldi. Yönetici ve çalışanlarla sohbet eden Atilla, sorun ve talepleri dinledi.Atilla, merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesinde Diyarbakır'da yaşayan Bingöllüler ile bir araya geldi. Talepleri dinleyen Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.Muradiye Mahallesinde de vatandaşları ziyaret eden Atilla, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların refahı için çalıştığını belirten Atilla, "Daha mutlu, geleceğinden daha umutlu, yaşam kalitesi çok daha yüksek bir Bağlar'ı hep birlikte inşa edeceğiz. Bağlarımızın dört bir köşesi bizim diyerek hizmetimizin ulaşmadığı tek bir mahalle tek bir sokak tek bir ev kalmayacak." dedi.