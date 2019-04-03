Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilen Mızraklı Hakkındaki Dava

Kaynak: AA

Resmi olmayan sonuçlara göre, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı'nın, hakkında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davada yargılanmasına devam edildi.Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Mızraklı katılmazken, avukatları hazır bulundu.Mızraklı'nın avukatları, müvekkillerine ait olan dijital materyallerde inceleme yapılması için şifreleri mahkemeye verebileceklerini belirterek, ses kayıtlarının hukuka aykırı şekilde delil olarak sunulduğunu ileri sürdü.Mahkeme, Mızraklı hakkında adli kontrol tedbirlerinin devam etmesi, sanığa ait dijital materyallere ait şifrelerin mahkemeye verilmesi ve bu şifrelerin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne gönderilerek gerekli incelemelerin yapılmasına karar verdi.Mahkeme, suç unsuru ses kayıtlarının sanığa ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla çözümlerinin İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine, incelendikten sonra rapor hazırlanmasını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.İddianamede, resmi olmayan sonuçlara göre Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen HDP adayı Adnan Selçuk Mızraklı hakkında, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası, mahkumiyeti halinde de Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.