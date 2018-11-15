15 Kasım 2018, 16:38
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu Yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu Yapıldı

Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu" Diyarbakır Hipodromu'nda yapıldı.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu" Diyarbakır Hipodromu'nda yapıldı.

Blacks Winner isimli atla jokey İsmail Katı'nın kazandığı koşuyu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Genel Sekreter Muhsin Eryılmaz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Çınar Kaymakamı Selami Kaya, Hipodrom Müdürü Yılmaz Çelik, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Koşunun ardından, koşuyu kazanan atın sahibi Hasan Koçyiğit'e "Başkanlık Kupası" Vali Güzeloğlu ve Başkan Atilla tarafından takdim edildi. Türkiye Jokey Kulübü,Diyarbakır
15 Kasım 2018 Perşembe 16:38