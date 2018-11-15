Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu Yapıldı

Türkiye Jokey Kulübü
tarafından organize edilen "Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu" Diyarbakır Hipodromu'nda yapıldı.
Blacks Winner isimli atla jokey İsmail Katı'nın kazandığı koşuyu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu
, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Genel Sekreter
Muhsin Eryılmaz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre
, Bölge Jandarma
Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu
, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Çınar
Kaymakamı Selami Kaya, Hipodrom Müdürü Yılmaz Çelik
, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi.
Koşunun ardından, koşuyu kazanan atın sahibi Hasan Koçyiğit
'e "Başkanlık Kupası" Vali Güzeloğlu
ve Başkan Atilla tarafından takdim edildi.
Türkiye Jokey Kulübü,Diyarbakır
15 Kasım 2018 Perşembe 16:38