Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, denetimlerini arttırdı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yayılan salgın hastalıklar nedeniyle kentte yaşanabilecek haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
14.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:48
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yayılan salgın hastalıklar nedeniyle kentte yaşanabilecek haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, dünya genelinde yayılan ve Türkiye'de görülen koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıklar nedeniyle yaşanacak haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı.
Ecza depoları, eczaneler, sebze ve meyve hali, süper marketler, marketler ile gıda ve temizlik ürünleri satan tüm iş yerlerinde denetim gerçekleştiren ekipler, kurallara uymayan iş yerleri sahiplerine durum tespit tutanağı tutarak uyarılarda bulundu.
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Bağlar ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali'nde de fiyat denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde 20 iş yeri sahibi uyarılırken 4 iş yerine ise haksız fiyat artışından dolayı durum tespit tutanağı tutuldu. Ekipler, ayrıca hal çıkış kapısında çıkış yapan araçları da denetleyerek esnafın ürünleri alış ve satış faturalarını kontrol etti.
Haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için tüm ekiplerin seferber edildiği belirtilerek, olumsuz durumlarla karşılaşan vatandaşların durumu Alo 153 şikayet hattına bildirmeleri istendi.
Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, dünya genelinde yayılan ve Türkiye'de görülen koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıklar nedeniyle yaşanacak haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı.
Ecza depoları, eczaneler, sebze ve meyve hali, süper marketler, marketler ile gıda ve temizlik ürünleri satan tüm iş yerlerinde denetim gerçekleştiren ekipler, kurallara uymayan iş yerleri sahiplerine durum tespit tutanağı tutarak uyarılarda bulundu.
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Bağlar ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali'nde de fiyat denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde 20 iş yeri sahibi uyarılırken 4 iş yerine ise haksız fiyat artışından dolayı durum tespit tutanağı tutuldu. Ekipler, ayrıca hal çıkış kapısında çıkış yapan araçları da denetleyerek esnafın ürünleri alış ve satış faturalarını kontrol etti.
Haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için tüm ekiplerin seferber edildiği belirtilerek, olumsuz durumlarla karşılaşan vatandaşların durumu Alo 153 şikayet hattına bildirmeleri istendi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı