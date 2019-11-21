Haberler » Güncel » Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişini yeniliyor - Haber

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişini yeniliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişini yeniliyorDİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, trafik kurallarına aykırı, kavşaksız, kaldırımsız ve alt yapısız olan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma...

21.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:39
Büyükşehir Belediyesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişini yeniliyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, trafik kurallarına aykırı, kavşaksız, kaldırımsız ve alt yapısız olan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişini düzenlenerek yeni haliyle halka hizmet vereceğini söyledi.
Vatandaşların şikayet ve taleplerine büyük önem veren, zaman kaybetmeden çözüm üreten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, trafik kurallarına aykırı bir şekilde planlanan ve kazalara neden olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişini yeniliyor. Vatandaş ziyaretinde sorunun bildirilmesi üzerine Vali Güzeloğlu, ilgili daire başkanlarıyla görüşerek hastane girişinin planlanması ve gerekli düzenlemelerin yapılması için talimat verdi. Yapılan planlamaların ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun katılımıyla çalışmalarına başladı.
Çalışma alanını ziyaret ederek kavşak yapımının startını veren Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kavşak için 1 milyon 700 bin lira harcanacağını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Yılda 2 milyon 600 bin hastaya ve insanımıza hizmet eden sağlık kurumumuz ve merkezimiz burası. Vatandaşlarımıza yaptığımız ve bu mahallede gerçekleştirdiğimiz buluşmalarımızda, Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağının bir an önce yapılması, buradaki trafiğin hem güvensizliğini hem de kazaya neden olan eksikliğin giderilmesi talep edildi. İlgili daire başkanlıklarımız ve mühendislerimiz çalıştılar, bugün inşallah hazırlanan projeye besmele çekeceğiz ve başlatacağız. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Bu önemli bir çalışma olacak, yaklaşık 1 milyon 700 bin Türk lirası maliyet yatırım tutarı var. İçerisinde hem kavşak düzenlemesi hem yol alt yapısı hem de kaldırım boldur düzenlemesi olacak. Aynı zamanda demir yolu bariyeri de geri alınarak orada da yolun genişlemesi sağlanacak. Ulaşım çok önemli bir alan, özellikle can ve mal güvenliği olmak üzere çok önemsediğimiz bir alan" dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişini yeniliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:24 Bağdat'ta güvenlik güçlerinden göstericilere müdahale: 3 ölü, 35 yaralı
20:18 "Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi" Fransa'da başladı
20:16 Sudanlı öğrencilerden ülkelerindeki afetzedelere destek
20:11 Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu- İSTANBUL
20:10 Başkan Hürriyet'ten düğün salonu fiyatlarını yüzde 90 indirim önerisi
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:07 Bülent Uygun: Emre Demir'i Real Madrid, Barcelona ve Chelsea takip ediyor
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:47 Eski sevgilisi tarafından öldürülen Güleda'nın babası konuştu: Yüreğim almıyor
21.11.2019 20:25:18