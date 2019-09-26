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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden temizlik seferberliği

Diyarbakır'da vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşamasını hedefleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı temizlik seferberliği kapsamında Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminalini temizledi.

26.09.2019 14:54Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden temizlik seferberliği
Diyarbakır'da vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşamasını hedefleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı temizlik seferberliği kapsamında Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminalini temizledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik seferberliği kapsamında Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminalini (DİŞTİ) temizledi. Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yapılan temizlik çalışmasına Diyarbakır Vali Yardımcısı Remzi Oğuz Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Daire Başkanın Serhat Karahanlı ile çok sayıda personel katıldı.

Erkek personeller dışarıda hummalı bir şekilde temizlik yaparken, kadın personeller ise terminalin camlarını sildi.

"50 kişilik ekiple gece başlattık"

Temizlik çalışmaları sırasında açıklamalarda bulunan, Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Daire Başkanın Serhat Karahanlı, vatandaşa hak ettiği kaliteli hizmeti sunmak için çalışma yürüttüklerini belirterek, "50 kişilik ekiple gece başlattığımız temizlik çalışmaları sürüyor. Bugün terminaldeki temizlik çalışmalarımız sona erecek" dedi.

Vali Güzeloğlu'na teşekkür etti

Diyarbakır Otobüsçüler Derneği Başkanı Aydın Özge ise terminalin temizlenmesi için daha önceki belediye yönetimine yaptıkları başvurunun dikkate alınmadığını öne sürerek, "Sağ olsun Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, belediye başkan vekilliğine görevlendirilmesinin ardından terminali ziyaret etti. Sorunlarımızı yerinde görerek çözümü için gayret sarf etti" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

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