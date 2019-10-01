Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yaşlılara etkinlik

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Gazi Köşkü'nde düzenlenen ve 17 ilçede oturan yaşlıların katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, geçmişle bugüne köprü olan büyüklerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

2019 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Yaşlılar Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Güzeloğlu, valilik ve büyükşehir belediyesi olarak yaşlıların beklenti ve isteklerini karşılamak amacıyla bazı projeler geliştirdiklerini aktardı.

Bu sayede yaşlılar kaliteli hizmet vereceklerini vurgulayan Güzeloğlu, "Devlet, tüm imkanlarıyla sizin hizmetinizdedir. Yaşlılarımızın taleplerini karşılamak için yoğun çalışma yürütüyoruz." dedi.

Daha sonra Vali Güzeloğlu eşi Ayşe Güzeloğlu ile yaşlılara hediye verdi.

Kaynak: AA