Haberler» 3. Sayfa» Haber

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde polis hareketliliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde polis hareketliliğiDİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sabah saatlerinde polisler tarafından çembere alındı.

19.08.2019 07:27
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde polis hareketliliği
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde polis hareketliliği
DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sabah saatlerinde polisler tarafından çembere alındı. Belediye binasına giren güvenlik güçleri içeride arama yapıyor.
Dün gece saatlerinde, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atandığı iddiaları üzerine Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi binasında polis sabah saatlerinde baskın düzenledi. Güvenlik güçleri, bina içerisinde arama yaparken gece saatlerinde ise HDP ve DBP yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde polis hareketliliği

Diyarbakır, Sabah, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
09:03   (Özel) Küçük çocuğun tehlikeli oyunu, iş yerini yakıyordu
09:03   İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK...
08:56   Bakan Pakdemirli, havadan yangın sahasını inceledi
08:42   Bakan Pakdemirli, havadan yangın sahasını inceledi
08:32   Uşak'ta ehliyetsiz sürücü faciası: 2 ölü, 1 yaralı
07:29   Adana'da PKK/KCK operasyonu: 23 gözaltı kararı
07:27   Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde polis hareketliliği