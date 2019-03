Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 1 Milyar 250 Milyon Liralık Yatırım

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yaşama geçirilen 1 milyar 250 milyon liralık yatırım törenle hizmete açıldı. Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu , Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla 'nın aldığı görevi en güzel şekilde yapmaya gayret ettiğini belirterek, canını, varlığını tehdit eden bütün ihanete karşı bu kente adanmışlığını herkesin gördüğünü belirtti.Güzeloğlu, kentin hizmetin en güzeline layık olduğunu, Atilla'nın 17 ilçedeki herkese, her bir köşeye hiçbir ayrım gözetmeksizin en yüksek düzeyde hizmet ettiğine işaret ederek, şunları belirtti:"Şüphesiz ortaya konulan büyük hizmet Diyarbakır'ın hak ettiği geciken hizmetlerdir. Şimdi önümüzde 5 yıl var. Diyarbakır iradesini ortaya koyacak, bu hizmet kervanı devam mı edecek yoksa ihanet odaklarının zihniyeti ile kesintiye mi uğrayacak? Size hizmet etmeyi şeref kabul ediyor, onur biliyoruz. Bu uğurda her an ve her dakika size hizmetkar olmaya talibiz.""Belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koymak boynumuzun borcu"Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti 'nin Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla, göreve geldikleri ilk günlerde, "Her şey çok güzel olacak" ve "Her ne yapacaksak, adam gibi yapacağız." dediklerini anımsattı.Belediyenin hizmetlerinden herkesin istifade edeceğini, huzur ve güven içinde yarınlara umutla bakılacağını dile getiren Atilla, şu değerlendirmede bulundu:"Diyarbekir medeniyetler şehridir. Onlarca medeniyet geldi, geçti. O medeniyetlerin hizmetlerini, eserlerini görüyorsunuz. Şehirler medeniyetlerin simgeleridir. Eski medeniyetler ihya ettiler, inşa ettiler, eserler bıraktılar. Bugün, bu miras bizlerin omuzunda. İnşa etmek, imar etmek, belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koymak bizim boynumuzun borcudur. Dün de böyleydi, bugün de böyle."Diyarbakır'a ve insanlarına hizmet etmenin onurlu bir görev olduğunu aktaran Atilla, alnı ak, başı dik şekilde yaptıkları hizmetlerin toplu açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti."Milletin parasını yine millete harcadık. Bu hizmetleri yaparken de belediyemizi bir kuruş borçlandırmadık. Bu hizmetleri neredeyse 20 yıllık bir hasretle iki yıla sığdırdık. Hizmet aşkımızın büyüklüğünü, bu eserler ifade edebildiyse, ne mutlu bize" diyen Atilla, insanı merkeze alan, yaşanabilir bir şehir için yorulmadan, yılmadan çok çalıştıklarını ifade etti."Her zaman hizmeti önceledik"Diyarbakır'ın hizmetlerin en iyisine layık olduğunu vurgulayan Atilla, şunları kaydetti:"Biz her zaman hizmeti önceledik. Size hizmet etmeyi ibadet kabul ettik. Birikmiş sorunları ortadan kaldırmak suretiyle yenilikçi ve geleceğe dönük projeleri hayata geçirdik. Bu projeler, bu eserlerin hepsi sizlerin mutlu, huzurlu ve güven içinde bir yaşam sürmeniz için. Bütün bu hizmetlerin Diyarbakır'a değer kattığını görmek bize büyük mutluluk veriyor. Bir an için bir yabancı gözüyle baktığınızda, bugün şehrimizde eskisinden çok daha güvenli, çok daha konforlu ve kaliteli bir yaşamın olduğunu göreceksiniz. Biz hizmete inandık, 'isteyince' nelerin yapılabileceğini ispatladık. Bu gururla bugün huzurunuzdayız."Yaptıkları parklarda genç, yaşlı, kadın ve erkek herkesin huzur ve güven içinde gece, gündüz güzel vakit geçirdiğini aktaran Atilla, yeni ve dekoratif aydınlatmalarla, ışıl ışıl geniş caddeleri ile bulvarlarıyla Diyarbakır'ın artık gece de ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirtti.Atilla, bilgi evi ve millet kıraathanesinde çocuklara ve gençlere çalışma ortamı sağladıklarını, engelliler için Aktif Yaşam Merkezini hizmete sunduklarını, ilçelerde terminaller inşa ettiklerini, meydan, bulvar, cadde düzenlemeleriyle fen işlerinde önemli hizmetlerde bulunduklarını söyledi.Yerelde kalkınma projelerini gerçekleştirmek amacıyla gölet ve sulama tesisleri, organik tarım kooperatifi, gübre, fidan yardımı, arıcılık ve ipek böcekçiliği gibi önemli faaliyetleri desteklediklerini dile getiren Atilla, trafik bilincini kazandırma ve eğitimini vermek amacıyla Trafik Eğitim Parkı'nı, bir gelecek projesi olarak çocukların hizmetine sunduklarını kaydetti."133 otobüsü filomuza kattık"Ulaşımda yaptıkları yatırımlara da değinen Atilla, "Tam 133 otobüsü filomuza kattık. Bu otobüslerimizle artık ve ilk kez 433 kırsal mahallemize ulaşım hizmeti sunuyoruz. Diyar Kart ile bu yeni konforlu otobüslere binerken, internetten yararlanabiliyorsunuz. En güzeli, klimalı duraklarda otobüsleri beklerken hak ettiğiniz konforu yaşayabiliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.Kadınlar için yaşam ve spor merkezleri kurduklarını dile getiren Atilla, yatırımlarla kentin su ve kanalizasyon konusundaki sorunlarını geride bıraktıklarını, yarınlara daha güvenle baktıklarını ifade etti.Atilla, 1 milyar 250 milyon lira kaynakla gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin şunları dile getirdi:"26 bulvar, 90 caddeye 1 milyon 250 bin ton sıcak asfalt serimi, kırsal mahallelerde 2 bin kilometre asfalt sathi kaplama, yine bir ilk olarak kırsal mahallelerde 170 kilometre sıcak asfalt, 500 bin metrekare kaldırım çalışması yapıldı. 7 bin aydınlatma ve dekoratif direkle şehrimizin aydınlatma oranını yüzde 20 arttırdık. Bisiklet yollarını 40 kilometreye çıkardık. Aktif yeşil alanı 800 dekardan bin 600 dekara çıkardık. 50 spor tesisi yapım işini gerçekleştirdik. ""HDPli belediye başkanları Kandil 'i dinliyorlardı"AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de belediye hizmetleri için eskiden Ankara 'dan gelen paraların hizmet için harcanmadığını, bugün ise bunun gerçekleştirildiğini belirtti.Son iki yılda kente yapılan hizmetlerin HDP'li belediyelerin 18 yılda sunduklarının 10 katı olduğunu dile getiren Eker, "Her belediye başkanı halkı dinlemeli, halka kulak vermeli. HDPli belediye başkanları Kandil'i dinliyorlardı, paraları da onlar için harcıyorlardı, dağın dediğine bakıyorlardı, Diyarbakır'ın ne dediğine bakmıyorlardı." dedi.Şehrin ve bölgenin halen istihdam açığı, iş isteği varsa bunun tek sebebinin terör algısı olduğuna işaret eden Eker, olumsuz algı nedeniyle yatırımcının yatırım yapmaktan korktuğunu aktardı.Eker, PKK 'nın bölgeye yatırım yapılmasını engellediğini kaydederek, "Herkesin iş bulacağı yatırım olursa, evine AŞ götürebilirse, huzuru, aşı olan insanı eline silah verip, dağa gönderemezsin. İşte bunun için PKK terör örgütü Diyarbakır'da yapılan yatırımları engellemeye çalışıyor. Yatırım yapmak isteyenleri tehdit ediyor." diye konuştu.Daha önceki belediye başkanlarının Kandil'den gelen talimat nedeniyle kente gelen cumhurbaşkanını karşılama cesareti de göstermediğini dile getiren Eker, şöyle dedi:"Ben bunu biliyorum, bunu gördüm. Öyle bir anlayışa sahip birilerinin bu şehri yönetmesini de doğru bulmuyorum. Bu ne demokratiktir ne insan haklarına uygundur ne de bu halkın yararınadır. Kent şimdi huzurlu. Diyarbakır şimdi huzur şehri çünkü terör örgütü ile daha etkin mücadele yapılıyor. 2,5 yıl önce FETÖ terör örgütü deşifre oldu, etkin mücadele yapıldı, devlet organları içine sinmiş olanlar temizlendi ve PKK ile de daha etkin mücadele edilmeye başlandı. Bütün bunlara karşı söyleyeceğimiz bir söz olmalı. O sözü söylemenin tarihi 31 Mart'tır. Bu fırsatı kaçırmayalım. Diyarbakır 5 yıl daha kaybetmesin, yazıktır, günahtır."Konuşmaların ardından yatırımların açılışı yapıldı.Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Başsavcı Kamil Erkut Güre , kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.Tören sonunda 50 doğal gazlı otobüs de hizmete başladı.Otobüslerden birine binen Atilla, şehirde tur attı.