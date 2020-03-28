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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden binlerce aileye destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 bin aileye nakdi, 10 bin aileye de sosyal yardım ile sağlık ve temizlik paketi desteği sunacak.

28.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:18
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden binlerce aileye destek
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 bin aileye nakdi, 10 bin aileye de sosyal yardım ile sağlık ve temizlik paketi desteği sunacak.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı sürecin geçeceğine inandığını belirtti.
Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Güzeloğlu, "Belediyeler milletindir. Millete hizmet için ve sıkıntılarında çözüm bulmak için vardır. Yaşadığımız zor zamanlarda koronavirüs salgını nedeniyle işini ve gelirini kaybeden Diyarbakırlı kardeşlerimiz için bir sosyal yardım paketi hazırladık. Büyükşehir Belediyesi olarak ekonomik açıdan zorda olan ailelere aylık düzenli olarak yaptığımız gıda yardım paketini 5 binden 10 bin aileye çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.
Sosyal yardım paketi verilecek ailelere desteklerinin devam edeceğini anlatan Güzeloğlu, bu ailelere düzenli olarak 10 bin sağlık ve temizlik paketi dağıtmaya başlayacaklarını bildirdi.
Güzeloğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak yaşanan bu süreçte ilçe vakıflarımızca belirlenecek, işini ve gelirini kaybeden toplam 10 bin aileye her ay 1000'er lira nakit yardım yapacağız. Böylece bu ailelere can suyu desteği vermiş olacağız. Mübarek üç ayların manevi ikliminde herkesi çevresine duyarlı olmaya, darda ve zorda olana el uzatmaya, kendisinde olanı paylaşmaya, yetimin ve öksüzün başını okşamaya davet ediyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel

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