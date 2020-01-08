Haberler » Güncel » Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden gençlere destek - Haber

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden gençlere destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gençleri spor yapma imkanına kavuşturuyor.

08.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:50Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden gençlere destek
Büyükşehir Belediyesi gençleri yapma imkanına kavuşturuyor.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Bilgi Evi Spor Kulübü öğrencilerinin yararlanacağı spor faaliyetleri start aldı.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerine gelen öğrenciler eğitmenler gözetiminde futbol, basketbol, tenis ve voleybol oynuyor.
Çalışmaların ardından belediyeye ait servis araçlarıyla evlerine ulaştırılan gençler uygulamadan memnun olduklarını dile getirdiler.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:38  Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn: "Japonya'daki soruşturmada baskıya maruz kaldım" - Haber
18:38  Osmaniye'de DEAŞ'lı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı - Haber
18:36  ÇAVUŞOĞLU VE LAVROV'DAN ORTAK BASIN TOPLANTISI - Haber
18:35  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den ABD ve İran'a itidal ve sağduyu çağrısı - Haber
18:35  AB Konseyi Başkanı Michel, Libya Başbakanı al-Sarraj ile görüştü - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
8.01.2020 18:45:58