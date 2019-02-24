Diyarbakır Büyükşehirlerde Bombalı Eylem Hazırlığındaki 3 Terörist Yakalandı

Kaynak: DHA

Terör örgütü PKK tarafından metropollerde fedai tarzı eylemlerde görevlendirilen 3 terörist Diyarbakır jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu İstanbul, İzmir ve Çanakkale'de yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan istihbari çalışmalar kapsamında PKKKCK terör örgütüne 2015 yılı Temmuz ayı içerisinde katılım yaptıkları tespit edilen Hogir Van kod adlı S.D., Dersim Çewlik kod adlı B.B. ve Kendal Azadi kod adlı M.K.'nın silahlı terör örgütü tarafından metropol şehirlerde fedai tarzı eylemlerde görevlendirildiği belirlenmesi üzerine teröristlerin yakalanması için çalışma başlattıldı.3 teröristin yakanlanması için aranma ve yakalanma kayıtlarının bulunmamasından dolayı Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristlerin İzmir, Çanakkale, ve İstanbul'da oldukları tespit edildi. Ekipler yaptığı operasyonda gözaltına alınan teröristler Diyarbakır'a getirildi. andarmadaki ifade işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen S.D. ve M.K. 'Silahlı terör örgütünete üye olmak' suçundan tutuklanırken, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.