DİYARBAKIR ÇAMURDAN ARINAN DİCLE NEHRİ, GEÇTİĞİ YERLERİ GÜZELLEŞTİRİYOR

Kaynak: DHA

DİYARBAKIR'da çamurlu görünümüyle dikkat çeken Dicle Nehri, aşırı yağış ve Dicle Barajı kapaklarının açılmasıyla temiz görünüme kavuştu. Yeşil rengini alan nehir, bütünleştiği Tarihi On Gözlü Köprü'yü ziyaret edenlere eşsiz manzara keyfi yaşatıyor. Diyarbakır 'da UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri 'nin yanıbaşından ve tarihi On Gözlü Köprü'nün altından geçen Dicle Nehri, bu yılki aşırı yağışla birlikte Dicle Barajı kapaklarının da açılmasıyla yıllardır hafızalara kazınan çamurlu görünümden kurtuldu. Yeşil ve temiz görünüme kavuşan nehir, Tarihi On Gözlü Köprü'yü ziyarete gelenlere eşsiz manzara keyfi sunuyor. Barındırdığı tescilli yapılarla Türkiye 'de ilk sıralarda yer alan kente gelenler, Diyarbakır'ın hayran kalınacak şehir olduğunu belirterek, nehrin ve yapıların korunması için gerekli her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.Eşinin işi nedeniyle bir süredir Diyarbakır'da olduğunu ve bunu fırsat bilip ziyarete geldiğini belirten Sabır Bozanoğlu, 'Diyarbakır'ı muhteşem buldum. Eski halini bilmiyorum. Buram buram tarih koktuğunu gördüm. Çok hoşuma gitti. On Gözlü Köprüye de iki defa geldim. Türkiye'nin çok yerine gittim. Her yerde gördüğüm maalesef doğayı korumama ve temizlik konusu. İstanbul 'da da yaşadım, Mersin 'de de yaşadım. Elimizde bulduğumuz her şeyi çöp kutusuna değil de sulara atıyoruz. En başta bu kültürü edinmemiz lazım. Hepimizin bunu koruması lazım. Şehrin ortasından geçen nehir ne kadar temiz tutulabilir bilemeyeceğim. Burada söyleyeceğim tek şey burada çöplerin akarsulara atılmaması dedi.'BU KADAR GÜZEL BİR YER BEKLEMİYORDUM' Ankara 'dan kardeşini ziyarete gelen Nesimi Bozanoğlu ise Mükemmel bir kent, harika bir kent. Tarihi anlamda da söylememe zaten gerek yok. Köklü bir kültürü, tarihi dokusu ve zenginliği olan bir kent. Doğal güzelliklerine söyleyecek hiçbir kelime yok. Özellikle bu Dicle Nehri'nin buralara çok bereket verdiğini görüyoruz. Tek kelime ile Diyarbakır yaşanılası, görülmesi gereken kentlerden bir tanesi. Bunların korunması için öncelikle tabi ki vatandaşlardan önce hangi hükümet olursa olsun gerekli şeyleri yapması lazım. Tarih hepimizin tarihi. Farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Bunu böyle kabul edip böyle bilmek gerekiyor. Bu anlamda da herkesin tarihi dokuyu ve şehrin güzelliğini, akarsularını koruması adına elinden gelen her şeyi ama her şeyi yapması gerektiğini düşünüyorum. On Gözlü Köprüyü gördüğümde bu kadar güzel bir yer beklemiyorum. Harika bir yer. İlk kez geliyorum buraya. Resimlerdekiyle yaşayıp görmek çok farklı oluyor. Kendine hayran bırakan bir yer. Buradaki yapılaşmaların da biraz tarihi dokuyu, doğayı koruyarak daha da güzelleştirilebileceğini düşünüyorum. Burada olmaktan mutluyumö diye konuştu.'BALIK TUTMAYA GELDİK'İstanbul'dan kenti dolaşmak için gelen Nazmi Oruç da İstanbul'da çalışıyorum. Ramazan ayı nedeniyle kapalı olduğumuz için Diyarbakır'a geldim. Oltalarla balık tutuyoruz. Tutamadık ama umarım bir dahaki sefere tutarız. Buraları çok beğendim. On Gözlü Köprü'ye de hayran kaldım şeklinde konuştu.