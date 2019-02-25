Diyarbakır Çinli 11 İş Arkadaşıyla, Ongözlü Köprü'nün Üzerinde Halay Çekti

Kaynak: DHA

Çin'de otomotiv yedek parça şirketi bulunan Kemal Özdoğan (35), Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yöresel halay çeşitlerini iş arkadaşlarına öğretti. Özdoğan, Çinli 11 iş arkadaşıyla geldiği Diyarbakır'da, tarihi Ongözlü Köprü'de davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Diyarbakır'dan 8 yıl önce Çin'e giden Kemal Özdoğan, Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentinde otomotiv yedek parça şirketi kurdu. Özdoğan, birlikte çalıştığı Çinlilere memleketi Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin halay çeşitlerini öğretti. Özdoğan, Çinli 11 iş arkadaşıyla yaklaşık 8 bin kilometre yol kat ederek Diyarbakır'a geldi. Özdoğan, Çinli iş arkadaşlarıyla birlikte tarihi Ongözlü Köprü'de davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Çevredekilerin ilgiyle izlediği Çinlilerin halayı beğeni topladı. İş arkadaşlarına kentin tarihi ve turistik yerlerini de gezdiren Özdoğan, onlara bölgenin yöresel yemeklerini yapmayı da öğretti.'HAYALİMDİ'Kemla Özdoğan, Çin'deki çevresine sürekli Diyarbakır'ın özelliklerinden bahsettiğini ve onlara kendi kültürünü anlatarak hayranlık uyandırdığını söyledi. Özdoğan, Çinli arkadaşlarının, Türkiye'ye geldikten sonra bakış açılarının değiştiğini kaydederek, Ben, sürekli bizim müziklerimizi çalarak onlara halay çekmeyi öğretiyorum. Onlara burayı çok anlatıyordum; fotoğraf ve videoları gösteriyordum. Onlar da çok gelmek istiyordu. Onlarla kendi memleketimde halay çekip, gezmek benim hayalimdi. Ben de onları buraya davet ettim. Onlar bizim ülkeyi biraz farklı görüyorlardı. Dış basında yayınlanan haberlerden burada savaş olduğunu düşünüyorlardı. Ama ben onlara böyle bir şey olmadığını, Türkiye'de milyonlarca turistin, özellikle Akdeniz bölgesinde konaklama yaptığını anlattım. Zaman geçtikçe samimiyetimiz arttı, ben de Diyarbakırlı olduğum için tarihi yerlerimizin videolarını izlettim. Geldiler, birlikte halay çektik, ciğer yedik. Beni zaten seviyorlardı. Bizim memleketimizi, insanımızı çok sevdiler. Şu anda benden daha güzel halay çekiyorlar, Delilo oynuyorlar dedi.'TÜRK HALKI ÇOK MİSAFİRPERVER'Çinli Zhao Yong Jing (46) ise 11 saatlik uçuş yaparak geldikleri Diyarbakır'ı çok beğendiğini ve çok samimi insanlarla karşılaştıklarını ifade etti. Zhao Yong Jing, ülkesine döndüğünde arkadaşlarına Türkiye'yi anlatacağını ifade ederek, Çin'de, Diyarbakır'ı merak eden bazı kesimler var. Türk halkını burada gördük, çok misafirperver, çok iyi insanlar, yaklaşımları çok iyi, sıcak kanlılar. Çin'de Türkiye'nin reklamı çok yapılıyor, Kapadokya ve diğer şehirler çok konuşuluyor. Burayı gelip gördük, çok güzle bir yer. Geri döndüğümüzde de oradaki arkadaşlarımıza Diyarbakır'ın tanıtımını yapacağım, buraya gelip görmelerini isteyeceğiz diye konuştu.Xualing Ceu da Diyarbakır'ı muhteşem bulduğunu belirterek, halay ve ciğeri çok beğendini söyledi. Çin'de 'Romantik Türkiye' adlı şarkıdan Türkiye'yi romantik bir ülke olarak bildiğini anlatan Xualing Ceu, Türk insanları çok iyi insanlar, Diyarbakır çok güzel bir şehir. Başka bir yere gitmedik. Türkiye'de İstanbul aktarmalı sadece Diyarbakır'a geldik. Türkiye'de başka bir şehre gitmedik ve gezmedik şeklinde konuştu.