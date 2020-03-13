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DİYARBAKIR Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler

DİYARBAKIR Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler.

13.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:09

DİYARBAKIR Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler

DİYARBAKIR Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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