Diyarbakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Bekliyor

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>'ın <a class='keyword' href='/diyarbakir/' title='Diyarbakır'>Diyarbakır</a>'a yapacağı ziyaret öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Kentin birçok noktasına <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>'ın posterleri asıldı.<br><br> <a class='keyword' href='/cumhurbaskani/' title='Cumhurbaşkanı'>Cumhurbaşkanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/recep-tayyip-erdogan/' title='Recep Tayyip Erdoğan'>Recep Tayyip Erdoğan</a>'ın Diyarbakır'da gerçekleştireceği miting öncesi kentte hazırlıklar tamamlandı. Mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı <a class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>'ın posterleri ve <a class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> bayrakları süslenirken, kentin çeşitli noktalarına da 'Cumhurbaşkanımız Diyarbakır'a hoş geldiniz' pankartları asıldı.<br><br>Saat 16.00'da Diyarbakır'da halka seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra TÜGVA 5. Gençlik Buluşması'na katılacak. - DİYARBAKIR