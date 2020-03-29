Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'li Tosun hakkında soruşturma başlattı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'li Tosun hakkında soruşturma başlattı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Remziye Tosun hakkında "Hükümet Kürt halkının ölmesini istiyor ama biz Kürt halkının ölmesini istemiyoruz" söylemi nedeniyle soruşturma başlattı.

29.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:20
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'li Tosun hakkında soruşturma başlattı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Remziye Tosun hakkında "Hükümet Kürt halkının ölmesini istiyor ama biz Kürt halkının ölmesini istemiyoruz" söylemi nedeniyle soruşturma başlattı.
HDP'li Remziye Tosun, Diyarbakır'da bir mahallede korona virüs salgını nedeniyle provokasyon içeren anons gerçekleştirdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Hükümet Kürt halkının ölmesini istiyor ama biz Kürt halkının ölmesini istemiyoruz" söylemi nedeniyle HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında 'Sosyal medya ve internet yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP’li Tosun hakkında soruşturma başlattı

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi, Remziye Tosun, Diyarbakır, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'li Tosun hakkında soruşturma başlattı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'li Tosun hakkında soruşturma başlattı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:44: Filipinler'in başkenti Manila'da ambulans uçak kalkışı sırasında düştü - Haberler 17:44: Memleketlerinden otobüs getirttiler, 500 TL ücret istenince gidemediler - Haberler 17:41: Şehrin girişi mercek altında - Haberler 17:40: Filipinler'de uçak kazası 8 ölü - Haberler 17:40: İnsanların gözü önünde kıyafetleri ile yürüyerek girdiği ırmakta boğuldu - Haberler 17:17: Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi - Haberler 16:49: Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek - Haberler 16:39: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor 16:39: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor - Haberler 16:38: Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü - Haberler 16:37: MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi - Haberler 16:18: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi