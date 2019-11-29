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Diyarbakır'da 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinliği

Diyarbakır'da 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

29.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:48Diyarbakır'da 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinliği
'da 1-7 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.
Haftaya ilişkin belirlenen "Yaşama yol ver" sloganı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Trafikte ambulanslara yol verilmesinin önemini anlatan sinevizyon gösterimi ile devam eden programda konuşan Diyarbakır Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Hakan Karakaş, acil sağlık hizmetlerinde vatandaşlara hizmet veren sağlık çalışanlarının, fedakarlıkla zorlu şartlarda görev yaptıklarını söyledi.
Karakaş, acil durumlarda ilk yardımın çok önemli olduğunu vurgulayarak, ilk yardımın her zaman herkes tarafından bilinmesi gerektiğini bu kapsamda Diyarbakır Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığının, vatandaşlara ücretiz ilk yardım kursunda eğitim verdiğini kaydetti.
Bu eğitimler sayesinde vatandaşların ilk yardım konusunda bilinçlenmesini sağlamak istediklerini anlatan Karakaş, trafikte vatandaşların ambulanslara yol vermesinin önemine işaret etti.
Bu sayede hayat kurtarıldığına dikkati çeken Karakaş, şöyle konuştu:
"Diyarbakır'da günde ortalama 400-500 vaka alıyoruz. Bu vakaların bazılarına yerinde müdahale ediyoruz, bazılarının tedavisine de hastanelerde devam ediliyor. Bizim için en önce gelen şey ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza zamanında hızlı bir şekilde ulaşabilmek ve ihtiyaç duydukları yardımı sunabilmek. Sahada ne zaman ne ile karşılaşacağımızı bilmeden vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz."
Karakaş, hafta kapsamında, kentte yapılacak etkinliklere ilişkin bilgi verdi.
Etkinlikte Diyarbakır Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Levent Bayka da yaptığı sunumda, Türkiye'de acil sağlık hizmetlerinin tarihi ve çalışma şekli hakkında bilgilendirme yaptı.
Daha sonra Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili bilgi verdi.
Hastanede kurulan ilk yardım standında, ilk yardımın nasıl yapılacağı da vatandaşlara, sağlık görevlileri tarafından anlatıldı.
Etkinliğe, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Cevat Talay, İlçe Sağlık müdürleri, kamu ve özel hastanelerin yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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