Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

04 Aralık 2018 Salı 13:53



04 Aralık 2018 Salı 13:53

Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktıDiyarbakır'da iki grup arasında kız meselesi yüzünden çıkan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Olay, 22 Kasım gecesi saat 22.30 sıralarında, merkez Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde meydana geldi. Yakup Bayar ile ismi açıklanmayan bir kişi, kız meselesi yüzünden telefonda tartıştı. Bu kişi, yanına arkadaşlarını da alarak Bayar ve arkadaşlarının bulunduğu yere gitti. Burada iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği açıklanmayan kişi ve yanındakiler, Bayar ve arkadaşlarına tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açıp kaçtı. Olayda, Yakup Bayar ile bir arkadaşı yaralandı. Ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yakup Bayar, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.Şüphelilerden biri 23 Kasım tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Diğerlerini yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIBu arada, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gelen grubun, Bayar ve arkadaşlarıyla bir süre konuştuğu, ardından da otomobilden aldıkları pompalı tüfek ve tabancayla ateş açıp kaçtıkları görüldü. Yaralıların sürünerek iki otomobilin arasına saklanmaya çalıştığı gözlendi.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORDİYARBAKIR, (DHA)-==================(Tür: Yurt)