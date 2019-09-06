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Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildiDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

06.09.2019 22:28
Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 5 Eylül 2019 Perşembe günü Hani ilçesi mülki sınırları içerisinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-65 operasyonunun icrasına başlanıldığı belirtildi. Açıklamada, "6 Eylül 2019 Cuma günü operasyon esnasında sağlanan temas sonucu 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olay hakkında adli işlemlere başlanılmış olup, söz konusu teröristin kimlik tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır, Eylül, Hani, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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