Haberler» Güncel» Haber

Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi, 2 kişi gözaltına alındı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü mensubu Mücahit Yılmaz'ın etkisiz hale getirildiğini ve iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

21.07.2019 09:54 Diyarbakır

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü mensubu Mücahit Yılmaz'ın etkisiz hale getirildiğini ve iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütünün kırsal alandan gelerek  şehirde faaliyet yürüttüğü tespit edilen, BTÖ mensubu Mücahit Yılmaz etkisiz hale getirilmiş, iki kişi gözaltına alınmıştır. Etkisiz hale getirilen şahsın kaldığı yerde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik, silah, mühimmat ve çok sayıda  örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

ANKARA, -


Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:10   Kılıçdaroğlu'nu festivale davet etti
11:10   Film gibi hırsızlık kamerada
11:10   Sırbistan'da TÜRKSOY konseri
11:09   Kahramankazan'da 300 kişi iş sahibi oldu
11:09   Terörden arındırılan mezralarında huzura kavuştular
11:08   Tatilcilere fok ve caretta caretta sürprizi
11:08   Sarı Yelekliler eylemleri 36'ncı haftasında devam ediyor