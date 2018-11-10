Diyarbakır'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:05



10 Kasım 2018 Cumartesi 13:05

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yıl dönümünde Diyarbakır'da çeşitli törenlerle anıldı.Anıt Park'ta düzenlenen törene, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu, 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törene, daha sonra Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde devam edildi. Atatürk'ün hayatının anlatıldığı anma programında öğrenciler 10 Kasım nedeniyle hazırladıkları şiirleri okudu. Atatürk'ü anma programı, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin seslendirdikleri şarkılarla son buldu. - DİYARBAKIR