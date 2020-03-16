Diyarbakır'da 10 sığınak imha edildi, 378 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ortaya çıkarılan 10 sığınak imha edildi, 378 kilogram esrar ele geçirildi.
16.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:04
Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ortaya çıkarılan 10 sığınak imha edildi, 378 kilogram esrar ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice İlçesinin güneyindeki kırsalda 14 Mart Cumartesi günü terör örgütüne yönelik başlatılan "KAPAN-6 Şehit Jandarma Er İbrahim Budak Operasyonu" tamamlandı.
Operasyonda teröristlerce kış üstlenmesi maksadıyla kullanılan, biri tabanı tahta ile döşenmiş 30 metrekare genişliğinde, 10 sığınak tespit edildi.
Kırsalda toprağa gömülü bidon içerisinde 40 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 2 pil bloğu ile ateşleme anahtarı, el bombası, roketatar mühimmatı, roketatar mühimmatı sevk fişeği, 7 mühimmat, 3 şarjör, dürbün, pusula, 18 tüp, akü ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Narko-terörizmle mücadele kapsamında, narkotik tespit köpeklerinin de kullanılarak çalılar ve kayalıklar arasında yapılan aramada ise çuval ve bidon içerisinde 378 kilogram esrar bulundu.
Sığınaklar ile malzemelerin bazıları imha edildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice İlçesinin güneyindeki kırsalda 14 Mart Cumartesi günü terör örgütüne yönelik başlatılan "KAPAN-6 Şehit Jandarma Er İbrahim Budak Operasyonu" tamamlandı.
Operasyonda teröristlerce kış üstlenmesi maksadıyla kullanılan, biri tabanı tahta ile döşenmiş 30 metrekare genişliğinde, 10 sığınak tespit edildi.
Kırsalda toprağa gömülü bidon içerisinde 40 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 2 pil bloğu ile ateşleme anahtarı, el bombası, roketatar mühimmatı, roketatar mühimmatı sevk fişeği, 7 mühimmat, 3 şarjör, dürbün, pusula, 18 tüp, akü ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Narko-terörizmle mücadele kapsamında, narkotik tespit köpeklerinin de kullanılarak çalılar ve kayalıklar arasında yapılan aramada ise çuval ve bidon içerisinde 378 kilogram esrar bulundu.
Sığınaklar ile malzemelerin bazıları imha edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Diyarbakır, Lice, Güncel
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