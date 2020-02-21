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Diyarbakır'da 101 kilo esrar ele geçirildi; 19 kişi tutuklandı

DİYARAKIR'ın Silvan ve Ergani ilçelerinde polisin düzenlediği 3 ayrı operasyonda, 101 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

21.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:09Diyarbakır'da 101 kilo esrar ele geçirildi; 19 kişi tutuklandı

DİYARAKIR'ın ve ilçelerinde polisin düzenlediği 3 ayrı operasyonda, 101 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 şüpheliden, 19'u tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu maddelerinin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, Silvan ve Ergani ilçelerinde 3 ayrı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 101 kilo 700 gram esrar, 4 gram eroin, 9 gram metamfetamin ve 1 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, 21 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklandı.



Ergani, Silvan, Güncel

Kaynak: DHA

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