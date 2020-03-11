Diyarbakır'da "11. Uluslararası Arkeoloji Öğrencileri Sempozyumu" başladı
Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Arkeoloji Öğrencileri Sempozyumu" başladı.
11.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:56
Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Arkeoloji Öğrencileri Sempozyumu" başladı.
DÜ Kongre Merkezinde üç gün sürecek sempozyumda konuşan DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, öğrencilere, Türkiye ve dünyadaki arkeolojik alanların temel içeriğinin aktarılacağını söyledi.
Arkeolojiye ilişkin yeni gelişmelerin de sempozyumda konuşulacağını dile getiren Coşkun, "Sunumlar öğrenciler tarafından yapılacak. Sempozyumun Diyarbakır'da ilk kez yapılması önemli." dedi.
Diyarbakır'ın özellikle son yıllardaki kazı çalışmalarında ön plana çıktığını aktaran Coşkun, kazılarda çalışan öğrencilerin edindikleri bilgileri ya da araştırdıkları konuları sempozyumda sunacağını kaydetti.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi temsilcisi Cansu Yılmaz da 11'incisi gerçekleştirilen uluslararası arkeoloji öğrencileri sempozyumu için Diyarbakır'a geldiğini belirtti.
"Diyarbakır medeniyet şehri. İnsanların yerleşik hayata geçtiği yer olması nedeniyle burası Anadolu için çok kutsal bir coğrafya." diyen Yılmaz, program sayesinde ilk defa Diyarbakır'ı gezme fırsatı bulduğunu dile getirdi.
Yılmaz, "Bereketli topraklardayız. Tarih fışkıran bir yer. Burada olmaktan çok mutluyum. Burada Dicle'yi ve Fırat'ı gördüm. Tarihi Surları gezdim. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Ben Diyarbakır'dançok memnun kaldım." diye konuştu.
Ankara Hacettepe Üniversitesinde öğrenim gören Şeniz Arataş ise ilk defa Diyarbakır'a geldiğini belirterek, kenti gezmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Arataş, "Arkeolojiyle ilgili birçok kültürel bilgi edineceğiz. Sunumlarla birlikte bu bilgiler desteklenecek. Diyarbakır'a geldiğimiz için şanslıyız. Burada bilgilerimizi pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Sempozyumda, Türkiye'deki 25 üniversiteden ve yurt dışından katılan öğrenciler tarafından 35 bildiri sunulacak.
DÜ Kongre Merkezinde üç gün sürecek sempozyumda konuşan DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, öğrencilere, Türkiye ve dünyadaki arkeolojik alanların temel içeriğinin aktarılacağını söyledi.
Arkeolojiye ilişkin yeni gelişmelerin de sempozyumda konuşulacağını dile getiren Coşkun, "Sunumlar öğrenciler tarafından yapılacak. Sempozyumun Diyarbakır'da ilk kez yapılması önemli." dedi.
Diyarbakır'ın özellikle son yıllardaki kazı çalışmalarında ön plana çıktığını aktaran Coşkun, kazılarda çalışan öğrencilerin edindikleri bilgileri ya da araştırdıkları konuları sempozyumda sunacağını kaydetti.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi temsilcisi Cansu Yılmaz da 11'incisi gerçekleştirilen uluslararası arkeoloji öğrencileri sempozyumu için Diyarbakır'a geldiğini belirtti.
"Diyarbakır medeniyet şehri. İnsanların yerleşik hayata geçtiği yer olması nedeniyle burası Anadolu için çok kutsal bir coğrafya." diyen Yılmaz, program sayesinde ilk defa Diyarbakır'ı gezme fırsatı bulduğunu dile getirdi.
Yılmaz, "Bereketli topraklardayız. Tarih fışkıran bir yer. Burada olmaktan çok mutluyum. Burada Dicle'yi ve Fırat'ı gördüm. Tarihi Surları gezdim. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Ben Diyarbakır'dançok memnun kaldım." diye konuştu.
Ankara Hacettepe Üniversitesinde öğrenim gören Şeniz Arataş ise ilk defa Diyarbakır'a geldiğini belirterek, kenti gezmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Arataş, "Arkeolojiyle ilgili birçok kültürel bilgi edineceğiz. Sunumlarla birlikte bu bilgiler desteklenecek. Diyarbakır'a geldiğimiz için şanslıyız. Burada bilgilerimizi pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Sempozyumda, Türkiye'deki 25 üniversiteden ve yurt dışından katılan öğrenciler tarafından 35 bildiri sunulacak.
Kaynak: AA
Etiketler : Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Arkeoloji, Dicle, Güncel
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