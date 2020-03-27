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- Diyarbakır'da 114 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 114 kilo esrar ele geçirildi Diyarbakır merkez, Bismil ve Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 114 kilo 299 gram esrar maddesi ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı.

27.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:01
Diyarbakır 'da 114 kilo esrar ele geçirildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır merkez, Bismil ve Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 114 kilo 299 gram esrar maddesi ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu maddelerinin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda 21-25 arasında Diyarbakır merkez Bismil ve Silvan ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 114 kilo 299 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 9 şüpheli şahsın 7'si çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şahıs adli kontrol şartı ile 1 şahıs da yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - Diyarbakır’da 114 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa

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- Diyarbakır'da 114 kilo esrar ele geçirildi

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