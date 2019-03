Diyarbakır'da 13 Yıldır Husumetli Aileler Barıştırıldı

Kaynak: DHA

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde iki aile arasında 13 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin ölümüyle başlayan husumet, Vali Hasan Basri Güzeloğlu 'nun girişimleriyle barışla sonuçlandı.Lice ilçesi Tepe köyünde 2006 yılında Dağman ve Yıltaş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Vali Hasan Basri Güzeloğlu 'nun geçen hafta ilçeye düzenlediği ziyaret sırasında iki taraf arasında süren husumet gündeme geldi. Vali Güzeloğlu , İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Başoğlu , Lice Kaymakamı Abdulkadir Çelik ve kanaat önderi Sait Özşanlı'nın oğlu İsmail Özşanlı'ya ailelerle barışmaları için görüşme yapmalarını istedi. Yapılan girişimler ve görüşmeler sonucunda taraflar barışmayı kabul etti. Bunun üzerine kentte Vali Hasan Basri Güzeoğlu'nun ev sahipliği barış yemeği verildi. Kaplan konferans salonunda düzenlenen yemeğe Vali Hasan Basri Güzeoğlu'nun yanı sıra; Ak Parti Diyarbakır Başsavcı Kamil Erkut Güre , Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan , Diyarbakırlı türkücü İzzet Yıldızhan ile Dağman ve Yıltaş ailelerinin fertleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bir toplumun huzurunu, vicdan muhasebesinin sağladığını söyledi. Vali Güzeloğlu, şöyle dedi:"Şüphesiz güvenlik görevlileri, devletin güçleri vardır ama asıl olan herkesin vicdanında muhasebeyi yapmak zorunda olması, yanlışa yanlış demek, doğrunun yanında yer alabilmek. Hele bu yanlışların en büyüğü bugün hayırla sonuçlandığı gibi haksız yere bir can almak. Ama bunun daha büyüğü bu yanlışın üzerinde ısrar etmek. Daha vahimi bu yanlışa, yanlışlığı katmaktır. Bu yanlışların üzerine gidilmeli şimdiki gibi hamdolsun barış temin ve tesis edilmelidir. Bu tablonun sergilenmesinden büyük bir mutluluk duyuyorum. Barışa, selamlığa, esenliğe katkıda bulunan herkese selam olsun diyorum."İsmail Özşanlı ise daha önce babasının aynı aileyle görüştüğünü ancak o dönem barış olayının gerçekleşmediğini ifade ederek, "Vali beyin talimatı üzerine ailelerle görüştük. Bu olayda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Aileler çok şükür barışmayı kabul etti. 13 yıldır devam eden husumeti bugün barışla sonuçlandırıyoruz" diye konuştu.İki aile arasındaki barış yemeğine katılmak için kente geldiğini ifade eden Diyarbakırlı türkücü İzzet Yıldızhan da kendisinin farklı bir nedenle kan davası nedeniyle mağdur olduğunu kaydetti. Yıldızhan, "Bu yemeğe özellikle geldim. Bu barış yemeğine özellikle katılmak istedim. Kimsenin hakkı yok can almaya. Geçmişteki ağalık sistemi feodal yapıdan günümüzde tükendiği haller geldi. Burada Güneydoğu'nun büyük kanayan yarası olan terör de bunu kışkırtıyordu. Bunları yaşadık, duyduk ama çağ değişiyor. Bizim insanımız, Güneydoğu insanı artık bu konularda çok daha hassas ve aydın olmalı. Barışı hepimiz bir ana tema olarak bilmeliyiz. Biz de kan davası yaşadık. Bizde de ölümler oldu, göçler oldu, çok acı şeyler yaşadık. Bütün aile olarak kan davası mağduruyduk. İki taraf da çok acı şeyler yaşadı. Ama çok şükür biz de aynı şekilde 7- 8 sene sonra barış oldu. Çok şükür şu an bütün ailemizde yok. Ama hiçbir ailenin yaşmaması gereken bir konudur bu. Çocuklar, gençler günahsız. Büyükler bir hata yapıyor, onun acısını bütün bir aile ve bütün soy isimler çekiyor. Ben herkesin barışa el uzatmasını istiyorum" diye konuştu.Konuşmaların ardından kan davalı iki aile Kuran-ı Kerim altından geçerek birbirleriyle barıştı. - Diyarbakır