Diyarbakır'da 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu.
27.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:06
Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu.
İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta yer alan Başalan Mahallesi'nde yaşayan Semanur Ayla, yakınları tarafından evdeki elektrikli ısıtıcının yanında baygın halde bulundu.
Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan Ayla, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Elektrik akımına kapıldığı iddia edilen Ayla'nın cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.
İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta yer alan Başalan Mahallesi'nde yaşayan Semanur Ayla, yakınları tarafından evdeki elektrikli ısıtıcının yanında baygın halde bulundu.
Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan Ayla, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Elektrik akımına kapıldığı iddia edilen Ayla'nın cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Diyarbakır, Güncel