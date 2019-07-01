01.07.2019 10:46
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Diyarbakır'da 147 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 147 kilo 500 gram esrar ele geçirildiDiyarbakır'da polis tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 147 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır 'da 147 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da polis tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 147 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, yürüttükleri çalışmada, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 26 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik polislerinin düzenlediği başka bir operasyonda ise saman yüklü araçta yapılan aramada 120 kilo 700 gram esrar ele geçirilerek, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.Diyarbakır'da 147 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
Kaynak: DHA
Diyarbakır , Polis , Güncel

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