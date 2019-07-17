17.07.2019 11:18
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Diyarbakır'da "15 Temmuz İhaneti ve Milli Birlik Ruhunun Önemi"konulu konferans

Diyarbakır

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesince (DÜ), "15 Temmuz İhaneti ve Milli Birlik Ruhunun Önemi" konulu konferans düzenlendi.

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesince (DÜ), "15 Temmuz İhaneti ve Milli Birlik Ruhunun Önemi" konulu konferans düzenlendi.
DÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sinevizyon gösterimi yapılan etkinlikte, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Selim Cerrah konuşma yaptı.
Katılımcılar, konferansın ardından Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.
Konferansa AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Diyarbakır, Güncel

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